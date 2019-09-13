Пражский прокурор остановил расследование уголовного дела премьера Чехии

ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Прокурор Праги Мартин Эразим остановил в пятницу расследование уголовного дела премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша и всех остальных участников процесса, признав обоснованным получение принадлежавшей Бабишу фирмой субсидии ЕС в размере 50 миллионов крон (около 2 миллионов евро), сообщила пресс-служба горпрокуратуры.

"Руководитель пражской горпрокуратуры Мартин Эразим согласился с решением надзирающего госпрокурора Ярослава Шароха об остановке расследования Андрея Бабиша и остальных участников по уголовному делу (принадлежавшей Бабишу) фирмы "Ферма "Гнездо аиста" в связи с получениемею в 2008 году субсидии ЕС в размере 2 миллионов евро. Обоснования для получения данной субсидии признаны обоснованными", - говорится в сообщении.

По данному делу, помимо премьера, были обвинены также его жена, его дочь от первого брака, брат жены и еще два бывших сотрудника фирмы. В случае, если бы прокуратура обвинила премьера в финансовом преступлении, ему грозило бы тюремное заключение сроком до 10 лет.