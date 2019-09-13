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РИА Новости

Пражский прокурор остановил расследование уголовного дела премьера Чехии

12:38 13.09.2019
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© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш . Архивное фото
ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Прокурор Праги Мартин Эразим остановил в пятницу расследование уголовного дела премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша и всех остальных участников процесса, признав обоснованным получение принадлежавшей Бабишу фирмой субсидии ЕС в размере 50 миллионов крон (около 2 миллионов евро), сообщила пресс-служба горпрокуратуры.
"Руководитель пражской горпрокуратуры Мартин Эразим согласился с решением надзирающего госпрокурора Ярослава Шароха об остановке расследования Андрея Бабиша и остальных участников по уголовному делу (принадлежавшей Бабишу) фирмы "Ферма "Гнездо аиста" в связи с получениемею в 2008 году субсидии ЕС в размере 2 миллионов евро. Обоснования для получения данной субсидии признаны обоснованными", - говорится в сообщении.
По данному делу, помимо премьера, были обвинены также его жена, его дочь от первого брака, брат жены и еще два бывших сотрудника фирмы. В случае, если бы прокуратура обвинила премьера в финансовом преступлении, ему грозило бы тюремное заключение сроком до 10 лет.
Ранее Бабиш заявил, что даже если против него будет вынесено обвинение, это ничего не изменит и он останется на посту премьера. Свое дело он назвал сконструированным по заказу политических противников.
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