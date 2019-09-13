"Дочка" РЖД объяснила, зачем нужны поезда из Москвы в Москву

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ночной поезд, который выезжает из Москвы и приезжает в Москву, нужен для развития межобластных перевозок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Так в "дочке" РЖД прокомментировали запуск двух ночных составов, которые свяжут Москву с Тулой и рядом близлежащих городов Московской, Калужской и Тульской областей. В Сети маршрут назвали "необычным", "странным" и "поездом-отелем".

В ФПК добавили также, что пассажиры получат возможность ездить в удобное для себя время.

Согласно расписанию на сайте РЖД, поезд № 603Ч с 1 ноября будет отправляться с Киевского вокзала в 20:33 и прибывать на Павелецкий вокзал в 9:41 следующего дня. Время в пути составит 13 часов 8 минут.

Поезд 603Х будет уезжать в 18:40 с Павелецкого и прибывать на Киевский в 7:55 следующего дня. Время в пути — 13 часов 15 минут.

Составы будут следовать с остановками Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово.