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РИА Новости

Еноту Теме из Кемерово наняли диетолога

12:34 13.09.2019 (обновлено: 17:13 13.09.2019)
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© Тот самый енот ТёмаЕнот Тема из Кемерово
Енот Тема из Кемерово
© Тот самый енот Тёма
Енот Тема из Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 13 сен — РИА Новости. Знаменитому еноту Теме, живущему в Кемерово, наняли диетолога для того, чтобы он набрался дополнительной энергии, сообщила РИА Новости хозяйка животного Елена Троскина.
Енот прославился после ролика в New York Post. На кадрах видно, как животное ползает. И хотя хозяева сказали, что Тема ползает не из-за лишнего веса, а потому, что он так развлекается, нашлись те, кто обвинил их в жестоком обращении.

"Тема весит 16 килограммов, ему 3,5 года. Он по своей природе крупный. Это как люди: есть мелкие, с узкой костью, есть крупные. Наш Тема — из крупных. Еноты зимой впадают в дремоту, у них замедляется обмен веществ, они накапливают жир", — рассказала РИА Новости Троскина.

По ее словам, новый рацион также позволит сбросить несколько килограммов.
Она добавила, что Тема, несмотря на полноту, очень активный, любит бегать, скакать, гулять на улице, лазать по деревьям; особенно ему нравится играть на детских площадках.
"Любимое занятие — кататься с горки. И гуляем мы только летом, потому что зимой у него мерзнут лапки", — уточнила хозяйка.
По ее словам, из-за высокой активности и любопытства енота в квартире все приспособлено для его жизни.
"У нас все на шпингалетах, крючках, шкафы и все остальное. Тема любит везде залезть и все раскидать", — уточнила хозяйка.
Когда хозяева уходят, енот спит в специальном вольере. Троскина добавила, что, помимо енота, в квартире живут кот и собака. С котом Тема дружит, уточнила она.
"А вот с собакой — борьба за мое внимание", — отметила собеседница агентства.
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