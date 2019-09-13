Порошенко рассказал, о чем его спрашивали на допросе

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко после двухчасового допроса в Госбюро расследований заявил, что следователи спрашивали его о национализации Приватбанка и украинских военных, нарушивших границу РФ.
Ранее в Госбюро сообщили РИА Новости, что Порошенко в пятницу пришел на допрос, однако не уточнили в рамках какого дела. Экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13.
"Спрашивали по обстоятельствам проведения совещания в администрации президента, когда обсуждались риски, которые появились для страны в связи с принятием решения Окружного суда по ренационализации или отмене национализации Приватбанка Украины… Кроме того, сегодня задавали вопросы по морякам, по делу Керченского пролива", - сказал Порошенко в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш".
По его мнению, власти приняли абсолютно правильное решение по национализации Приватбанка. "Мы 100% были правы, закон на нашей стороне. Национализация была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны большую сумму денег. Но почему-то ГБР и другие правоохранительные органы этим не интересуются", - добавил Порошено.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договорённостей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам. Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску украинского олигарха Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года.
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