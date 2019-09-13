Порошенко рассказал, о чем его спрашивали на допросе

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко после двухчасового допроса в Госбюро расследований заявил, что следователи спрашивали его о национализации Приватбанка и украинских военных, нарушивших границу РФ.

Ранее в Госбюро сообщили РИА Новости, что Порошенко в пятницу пришел на допрос, однако не уточнили в рамках какого дела. Экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13.

"Спрашивали по обстоятельствам проведения совещания в администрации президента, когда обсуждались риски, которые появились для страны в связи с принятием решения Окружного суда по ренационализации или отмене национализации Приватбанка Украины… Кроме того, сегодня задавали вопросы по морякам, по делу Керченского пролива", - сказал Порошенко в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш".

По его мнению, власти приняли абсолютно правильное решение по национализации Приватбанка. "Мы 100% были правы, закон на нашей стороне. Национализация была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны большую сумму денег. Но почему-то ГБР и другие правоохранительные органы этим не интересуются", - добавил Порошено.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договорённостей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.