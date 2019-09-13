Власти Индонезии хотят искусственно вызвать дождь для борьбы с пожарами

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Индонезийское управление по оценке и применению технологий (BPPT) подготовило 50 тонн соли для создания искусственного дождя, который должен помочь в тушении пожаров на территории острова Калимантан, передает агентство Antara.
Индонезийские фермеры часто используют огонь для расчистки земли под плантации. Пожары могут тлеть неделями, особенно в сухую погоду, создавая удушливый дым, который распространяется на территории соседних стран - Сингапура и Малайзии. За последние недели Индонезия направила тысячи специалистов для тушения пожаров после объявления чрезвычайной ситуации в шести провинциях на островах Суматра и Борнео.
1 августа, 16:28Сказано в эфиреИз ничего дождь не вызовешь. В "Авиалесохране" рассказали, как тушат пожарыВ России тушение лесных пожаров с помощью искусственных дождей применяется ежегодно. Однако далеко не всегда этот способ работает, рассказал в интервью радио Sputnik замначальника ФБУ "Авиалесохрана" Николай Ковалев.
"Мы подготовили 50 тонн соли для посева облаков, по 10 тонн на каждую доставку (соли-ред.), в соответствии с условиями в (провинции – ред.) Западный Калимантан", - сообщил глава подразделения BPPT по технологиям в сфере воздействия на гидрометеорологические процессы Три Хандоко Сето.
Посевом облаков будет заниматься самолет C N-295, который начнет проводить операции в воскресенье или в понедельник в провинциях Западный Калимантан и Центральный Калимантан. Специалист добавил, что посев облаков необходим для создания дождя и тушения лесных пожаров в регионе.
Агентство уточняет, что задымление, возникшее из-за лесных пожаров на западе и в центре Калимантана, вынудило местные органы власти закрыть школы и раздать защитные маски жителям.
Посев облаков – самый распространенный способ изменения погоды; он применяется либо для создания дождя в засушливых местах, либо для уменьшения вероятности града – вызывая дождь, прежде чем влага в облаках превратится в градины, либо для уменьшения осадков.