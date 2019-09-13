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РИА Новости
Республика Адыгея

Адыгея усилит работу по реализации стратегии опережающего развития

12:31 13.09.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что республика должна усилить работу по реализации стратегии опережающего развития и привлечению инвесторов, сообщает его пресс-служба.
"Правительство страны готовит законопроект, направленный на стимулирование инвестиций в экономику государства. Он будет давать гарантии неизменности условий бизнесу… В Адыгее мы должны усилить работу по всем обозначенным задачам для реализации национальной стратегии опережающего развития. Сегодня в республике многое делается для улучшения инвестиционного климата, и бизнес активно реагирует на позитивные изменения", - приводит пресс-служба слова Кумпилова.
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Отмечается, что глава республики привел в качестве положительных примеров работы с инвесторами проект компании IKEA по строительству и расширению СТЦ "МЕГА Адыгея", а также проект госкорпорации "Росатом", который строит в регионе самую мощную в стране ветроэлектростанцию. Кумпилов также подчеркнул, что власти Адыгеи намерены и в дальнейшем содействовать развитию бизнеса, совершенствовать механизмы его поддержки и снижать административные барьеры.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловАдыгеяЭкономика
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