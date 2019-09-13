Адыгея усилит работу по реализации стратегии опережающего развития

КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что республика должна усилить работу по реализации стратегии опережающего развития и привлечению инвесторов, сообщает его пресс-служба.

"Правительство страны готовит законопроект, направленный на стимулирование инвестиций в экономику государства. Он будет давать гарантии неизменности условий бизнесу… В Адыгее мы должны усилить работу по всем обозначенным задачам для реализации национальной стратегии опережающего развития. Сегодня в республике многое делается для улучшения инвестиционного климата, и бизнес активно реагирует на позитивные изменения", - приводит пресс-служба слова Кумпилова.