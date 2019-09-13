Эксперты назвали выводы о массовых недоливах на АЗС преждевременными

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Выводы о массовых недоливах на автозаправках России преждевременны, необходимо провести детальные исследования, чтобы говорить о повсеместных нарушениях и их масштабах, прокомментировали РИА Новости эксперты топливного рынка.

Росстандарт выявил, что на каждой пятой (19%) автозаправке в РФ недоливают бензин, о данных проведенной в 2019 году проверки сообщила газета "Известия". Всего агентство проинспектировало чуть более 200 автозаправочных станций, и в 39 случаях специалисты зафиксировали нарушения. При этом в Росстандарте отметили, что проверки проводились как планово, с предварительным уведомлением организаций, так и внепланово - в присутствии представителя АЗС. Кроме того, Росстандарт изучил качество топлива на заправках и выяснил, что в первом полугодии 2019 года 9% АЗС (33 случая из 366) не соответствовали нормам. Также в агентстве отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на заправках.

"Проверки Росстандарта нельзя экстраполировать на всю Россию и на весь рынок. Это лишь результат определенного количества мониторинга и проверок. Я не сомневаюсь в компетенции Росстандарта и в том, что проверки были проведены с соблюдением всех требований. Но они говорят лишь о том, что было проверено лишь около 200 заправок, и на них в 19% был выявлен недолив. Что такое 200 заправок для всей страны? Ничего", - отметил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

По словам эксперта, чтобы экстраполировать результаты на широкую аудиторию, выборка должна быть релевантна. "Безусловно, я не отрицаю, что нарушения возможны, они существуют, как и на любом рынке, как и в других секторах экономики. Но это не масштабная проблема", - уверен собеседник агентства.