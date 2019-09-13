Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T12:29Z
https://ria.ru/20190913/1558648738.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155792/06/1557920616_0:275:3072:2003_1036x0_80_0_0_e1e7e26992436143048fabab23f8e1f0.jpg
РИА Новости

Эксперты назвали выводы о массовых недоливах на АЗС преждевременными

12:29 13.09.2019
419
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Выводы о массовых недоливах на автозаправках России преждевременны, необходимо провести детальные исследования, чтобы говорить о повсеместных нарушениях и их масштабах, прокомментировали РИА Новости эксперты топливного рынка.
Росстандарт выявил, что на каждой пятой (19%) автозаправке в РФ недоливают бензин, о данных проведенной в 2019 году проверки сообщила газета "Известия". Всего агентство проинспектировало чуть более 200 автозаправочных станций, и в 39 случаях специалисты зафиксировали нарушения. При этом в Росстандарте отметили, что проверки проводились как планово, с предварительным уведомлением организаций, так и внепланово - в присутствии представителя АЗС. Кроме того, Росстандарт изучил качество топлива на заправках и выяснил, что в первом полугодии 2019 года 9% АЗС (33 случая из 366) не соответствовали нормам. Также в агентстве отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на заправках.
Алексей Текслер и Леонид Михельсон открыли в Копейске первый в России многотопливный автозаправочный комплекс
3 сентября, 11:14РИА Новости
Под Челябинском открыли первую в России многотопливную АЗС
"Проверки Росстандарта нельзя экстраполировать на всю Россию и на весь рынок. Это лишь результат определенного количества мониторинга и проверок. Я не сомневаюсь в компетенции Росстандарта и в том, что проверки были проведены с соблюдением всех требований. Но они говорят лишь о том, что было проверено лишь около 200 заправок, и на них в 19% был выявлен недолив. Что такое 200 заправок для всей страны? Ничего", - отметил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
По словам эксперта, чтобы экстраполировать результаты на широкую аудиторию, выборка должна быть релевантна. "Безусловно, я не отрицаю, что нарушения возможны, они существуют, как и на любом рынке, как и в других секторах экономики. Но это не масштабная проблема", - уверен собеседник агентства.
Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша воздержался от комментариев данных Росстандарта, пояснив это отсутствием конкретной информации о ходе проведенной проверки и методике. По словам эксперта, невозможно сделать выводы, не зная о том, насколько существенны размеры недоливов, идет ли речь о сотых долях процента или недоливе в десяток процентов.
Автозаправочная станция. Архивное фото
26 сентября 2018, 14:02РИА Новости
В России введут оборотные штрафы за недолив топлива
1320014
Обсудить 0
РТСРосстандартМосковская биржаМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф: налоговый маневр в нефтяной отрасли привел к огромным потерям денег
РИА
Новости
Автомобиль на автозаправочной станции в Москве
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке
Машина Следственного комитета РФ
СК попросил суд арестовать москвича, обвиняемого в убийстве жены
Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
Порошенко рассказал, о чем его спрашивали на допросе
Лента
новостей
Логотип компании Google
Google оплатил штраф за неудаление ссылок на запрещенную информацию
Велосипеды
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Экономист рассказал, почему ЕС трудно улучшать отношения с Россией
Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс
Правоохранительная система тормозит рост экономики, заявил Чубайс
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Казани женщина с ребенком выпали из автобуса
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
В Кремле оценили идею Грефа повысить зарплаты полицейским
Сергей Сторчак
Сторчак назвал размер долга зарубежных стран перед Россией
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Суд сделал закрытым процесс об издевательствах в училище в Петрозаводске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния