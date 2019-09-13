Презентация проекта "Родительству стоит учиться"

Участники:
- председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида ДРАГУНКИНА;
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по контролю и регламенту Ольга САВАСТЬЯНОВА;
- главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по детской реабилитации Татьяна БАТЫШЕВА;
- директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Жанна САДОВНИКОВА;
- ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей ГУСЕВ;
- директор АНО "Совет по вопросам управления и развития" Ольга БЕССОЛОВА.
В течение 2017–2019 годов Национальная родительская ассоциация при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации готовила и апробировала в родительской аудитории широкий круг информационных материалов для организации просветительской работы, развития семейного воспитания, вовлечения родителей в учебно-воспитательную деятельность образовательных организаций. В рамках мероприятия будут представлены новые информационные материалы проекта.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида ДРАГУНКИНА;
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по контролю и регламенту Ольга САВАСТЬЯНОВА;
- главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по детской реабилитации Татьяна БАТЫШЕВА;
- директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Жанна САДОВНИКОВА;
- ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей ГУСЕВ;
- директор АНО "Совет по вопросам управления и развития" Ольга БЕССОЛОВА.
В течение 2017–2019 годов Национальная родительская ассоциация при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации готовила и апробировала в родительской аудитории широкий круг информационных материалов для организации просветительской работы, развития семейного воспитания, вовлечения родителей в учебно-воспитательную деятельность образовательных организаций. В рамках мероприятия будут представлены новые информационные материалы проекта.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/