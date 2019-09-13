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РИА Новости

Презентация проекта "Родительству стоит учиться"

12:27 13.09.2019
17
20 сентября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация информационных материалов для родительского просвещения и семейного воспитания "Родительству стоит учиться".
Участники:
- председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида ДРАГУНКИНА;
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по контролю и регламенту Ольга САВАСТЬЯНОВА;
- главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по детской реабилитации Татьяна БАТЫШЕВА;
- директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Жанна САДОВНИКОВА;
- ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей ГУСЕВ;
- директор АНО "Совет по вопросам управления и развития" Ольга БЕССОЛОВА.

В течение 2017–2019 годов Национальная родительская ассоциация при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации готовила и апробировала в родительской аудитории широкий круг информационных материалов для организации просветительской работы, развития семейного воспитания, вовлечения родителей в учебно-воспитательную деятельность образовательных организаций. В рамках мероприятия будут представлены новые информационные материалы проекта.

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