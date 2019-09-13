Презентация проекта "Родительству стоит учиться"

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20 сентября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация информационных материалов для родительского просвещения и семейного воспитания "Родительству стоит учиться".