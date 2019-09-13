В МИД возмущены решением властей Праги о переносе памятника маршалу Коневу

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел России возмущено циничным решением властей Праги о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, сожалеет, что Чехия допустила подобное развитие событий, говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

В четверг члены районного совета Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, после длительных дебатов приняли решение о переносе монумента в один из музеев и проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году, сообщил журналистам староста (глава) района Ондржей Коларж

"Возмущены циничным решением муниципальных властей района Прага-6 о переносе находящегося в этой части чешской столицы памятника маршалу Советского Союза И.С.Коневу, под командованием которого войска 1-го Украинского фронта в мае 1945 года освободили Прагу от нацистов. Глубоко сожалеем, что местные власти не вняли призывам общественности и руководства Чехии не допустить подобного развития событий. По-прежнему считаем этот шаг нарушением положений двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года", - говорится в тексте комментария.

В МИД РФ отметили, что принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа.

"Российские оценки ситуации вокруг памятника И.С.Коневу в Праге сегодня руководству МИД Чехии изложит посол Российской Федерации в Чешской Республике А.В.Змеевский", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.