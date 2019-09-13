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РИА Новости

В МИД возмущены решением властей Праги о переносе памятника маршалу Коневу

12:25 13.09.2019 (обновлено: 12:32 13.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПамятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Памятник маршалу Коневу в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел России возмущено циничным решением властей Праги о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, сожалеет, что Чехия допустила подобное развитие событий, говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В четверг члены районного совета Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, после длительных дебатов приняли решение о переносе монумента в один из музеев и проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году, сообщил журналистам староста (глава) района Ондржей Коларж
"Возмущены циничным решением муниципальных властей района Прага-6 о переносе находящегося в этой части чешской столицы памятника маршалу Советского Союза И.С.Коневу, под командованием которого войска 1-го Украинского фронта в мае 1945 года освободили Прагу от нацистов. Глубоко сожалеем, что местные власти не вняли призывам общественности и руководства Чехии не допустить подобного развития событий. По-прежнему считаем этот шаг нарушением положений двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года", - говорится в тексте комментария.
В МИД РФ отметили, что принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа.
Памятник маршалу Коневу в Праге
12 сентября, 22:29РИА Новости
Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу
"Российские оценки ситуации вокруг памятника И.С.Коневу в Праге сегодня руководству МИД Чехии изложит посол Российской Федерации в Чешской Республике А.В.Змеевский", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году.
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МИД РФРоссияПрагаВ мире
Популярные комментарии
Их страна что хотят то и делают. У нас ведь захотели и поставили памятник ЕЛьцину, Ельцин центр, к ним ен зарастёт народная толпа, школьников которых тута разве что не в конвоях с овчарками ведут.
13 сентября, 12:28
ИРИван Русский
500137
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