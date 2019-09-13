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РИА Новости

Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции

12:24 13.09.2019 (обновлено: 13:34 13.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкции с России. Об этом он сказал на саммите Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве.
Украинский лидер сравнил экономические ограничения с "налогом на поддержание мира".

"Санкции — это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите — это налог ради мира. И пока мир не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены", — сказал украинский президент, слова которого приводит издание "Страна".

В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё, который также участвует в саммите, отметил неэффективность антироссийских санкций.

"Есть голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и она должна будет отступить. Этого не случилось, и побаиваюсь, что в будущем этого и не произойдет", — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что взаимное освобождение заключенных Россией и Украиной является примером успешного сотрудничества двух стран.

Санкции против России

Отношения России и Запада обострились на фоне украинских событий и присоединения Крыма. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Киева. Кроме того, Запад ввел санкции, действие которых постоянно продлевается.
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Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и отвергла обвинения во вмешательстве. В Кремле многократно отмечали, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что общение с Россией на языке силы контрпродуктивно.
В последнее время в Европе все чаще звучат призывы отменить антироссийские санкции, поскольку ограничительные меры бьют в первую очередь по европейской экономике.
Введение санкций против России и ответные шаги
17 марта 2017, 10:50РИА Новости
Введение санкций против России и ответные шаги
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Обсудить 12
Саули НиинистеВладимир ЗеленскийРоссияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
да и по фиг на эти санкции,на пармезан и хамон с лобстерами все равно денег нет, будем кушать наши,российские курочки,поросят и раков,к тому же они повкуснее,чем то заграничное,которое к нам везут за тысячи верст.
13 сентября, 13:01
Сан Саныч
3520015
"...Этого не случилось, и побаиваюсь, что в будущем этого и не произойдет", — отметил глава государства." - это слова президента Финляндии?! Следовательно он желает, чтобы наша экономика рухнула? Конечно для нас это не новость, но так открыто это заявлять - просто хамство и русофобия! И после таких заявлений мы будем продавать Финляндии свой лес-кругляк? Может свои деревообрабатывающие предприятия построим, а им готовую продукцию продавать будем?
13 сентября, 13:08
bbugorkovsg
1710012
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