Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкции с России. Об этом он сказал на саммите Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве.

Украинский лидер сравнил экономические ограничения с "налогом на поддержание мира".

"Санкции — это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите — это налог ради мира. И пока мир не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены", — сказал украинский президент, слова которого приводит издание "Страна".

В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё, который также участвует в саммите, отметил неэффективность антироссийских санкций.

"Есть голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и она должна будет отступить. Этого не случилось, и побаиваюсь, что в будущем этого и не произойдет", — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что взаимное освобождение заключенных Россией и Украиной является примером успешного сотрудничества двух стран.

Санкции против России

Отношения России и Запада обострились на фоне украинских событий и присоединения Крыма. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Киева. Кроме того, Запад ввел санкции, действие которых постоянно продлевается.

Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и отвергла обвинения во вмешательстве. В Кремле многократно отмечали, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что общение с Россией на языке силы контрпродуктивно.