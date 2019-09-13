Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкции с России. Об этом он сказал на саммите Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве.
Украинский лидер сравнил экономические ограничения с "налогом на поддержание мира".
"Санкции — это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите — это налог ради мира. И пока мир не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены", — сказал украинский президент, слова которого приводит издание "Страна".
В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё, который также участвует в саммите, отметил неэффективность антироссийских санкций.
"Есть голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и она должна будет отступить. Этого не случилось, и побаиваюсь, что в будущем этого и не произойдет", — отметил глава государства.
Он также подчеркнул, что взаимное освобождение заключенных Россией и Украиной является примером успешного сотрудничества двух стран.
Санкции против России
Отношения России и Запада обострились на фоне украинских событий и присоединения Крыма. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Киева. Кроме того, Запад ввел санкции, действие которых постоянно продлевается.
Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и отвергла обвинения во вмешательстве. В Кремле многократно отмечали, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что общение с Россией на языке силы контрпродуктивно.
В последнее время в Европе все чаще звучат призывы отменить антироссийские санкции, поскольку ограничительные меры бьют в первую очередь по европейской экономике.
17 марта 2017, 10:50РИА НовостиВведение санкций против России и ответные шаги