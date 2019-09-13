Устинов заявил о нерешаемых годами проблемах после пожара в Ростове-на-Дону

ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Меры помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, должны приниматься незамедлительно, а не затягиваться, как это происходит в Ростове-на-Дону, где до сих пор в должной мере не оказана помощь людям, пострадавшим при крупном пожаре в 2017 году, заявил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

В пятницу в Волгограде проходит совещание по вопросам безопасности в ЮФО, которое проводит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. На совещании обсуждались вопросы предупреждения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций в ЮФО.

"Хочу подчеркнуть, что органам власти необходимо не только обеспечивать безопасность людей, предотвращать чрезвычайные ситуации, но и незамедлительно и оперативно принимать все возможные меры заботы о пострадавших гражданах и возмещении вреда потерпевшим", - сказал Устинов, выступивший на совещании.

"Нельзя допускать, чтобы проблемы населения не решались годами. Так, в Ростове-на-Дону после пожара в 2017 году с момента трагических событий прошло уже почти три года, а граждане вынуждены проводить протестные акции по защите своих нарушенных прав и судиться с органами власти за свои права", - отметил он.

По данным следствия, 21 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону при пожаре в Пролетарском и Кировском районах площадью свыше 32,6 тысячи квадратных метров было уничтожено и повреждено огнем 125 жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. В результате пожара погиб мужчина. В ходе расследования уголовного дела были допрошены свыше 700 потерпевших, более 650 свидетелей, проведены осмотры мест происшествия, выемки документов, фото и видеозаписей, а также более 60 экспертиз.