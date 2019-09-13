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РИА Новости

Устинов заявил о нерешаемых годами проблемах после пожара в Ростове-на-Дону

12:22 13.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Меры помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, должны приниматься незамедлительно, а не затягиваться, как это происходит в Ростове-на-Дону, где до сих пор в должной мере не оказана помощь людям, пострадавшим при крупном пожаре в 2017 году, заявил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
В пятницу в Волгограде проходит совещание по вопросам безопасности в ЮФО, которое проводит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. На совещании обсуждались вопросы предупреждения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций в ЮФО.
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"Хочу подчеркнуть, что органам власти необходимо не только обеспечивать безопасность людей, предотвращать чрезвычайные ситуации, но и незамедлительно и оперативно принимать все возможные меры заботы о пострадавших гражданах и возмещении вреда потерпевшим", - сказал Устинов, выступивший на совещании.
"Нельзя допускать, чтобы проблемы населения не решались годами. Так, в Ростове-на-Дону после пожара в 2017 году с момента трагических событий прошло уже почти три года, а граждане вынуждены проводить протестные акции по защите своих нарушенных прав и судиться с органами власти за свои права", - отметил он.
По данным следствия, 21 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону при пожаре в Пролетарском и Кировском районах площадью свыше 32,6 тысячи квадратных метров было уничтожено и повреждено огнем 125 жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. В результате пожара погиб мужчина. В ходе расследования уголовного дела были допрошены свыше 700 потерпевших, более 650 свидетелей, проведены осмотры мест происшествия, выемки документов, фото и видеозаписей, а также более 60 экспертиз.
В начале сентября 2019 года дело было передано в суд. Сообщалось, что следователи завершили расследование дело против экс-замглавы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону, обвиняемой по статье "Халатность", начальника Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" Ростовские городские электрические сети и старшего мастера производственного участка, обвиняемых по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".
Владимир Устинов
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Владимир УстиновРостов-на-ДонуНиколай ПатрушевРоссияОбществоПроисшествия
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