Синоптики предупредили о заморозках на выходных в Иркутской области

ИРКУТСК, 13 сен – РИА Новости. Снег и заморозки до минус 6 градусов ожидаются в Иркутской области 14 и 15 сентября, сообщается на сайте Иркутского гидрометцентра.

На севере Иркутской области – в Братском и Усть-Илимском районах 13 сентября местами выпал снег. В выходные холодная погода ожидается на большей территории Приангарья.

"Четырнадцатого сентября и ночью 15 сентября на большей части земледельческих районов ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега и снега, местами возможно установление временного снежного покрова, что создаст неблагоприятные условия для уборки урожая", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в субботу местами в регионе ожидаются порывы ветра от 15 до 23 метров в секунду, при прояснении возможны заморозки до минус 6 градусов.