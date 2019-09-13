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РИА Новости

Синоптики предупредили о заморозках на выходных в Иркутской области

12:22 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСнег
Снег
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Снег . Архивное фото
ИРКУТСК, 13 сен – РИА Новости. Снег и заморозки до минус 6 градусов ожидаются в Иркутской области 14 и 15 сентября, сообщается на сайте Иркутского гидрометцентра.
На севере Иркутской области – в Братском и Усть-Илимском районах 13 сентября местами выпал снег. В выходные холодная погода ожидается на большей территории Приангарья.
"Четырнадцатого сентября и ночью 15 сентября на большей части земледельческих районов ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега и снега, местами возможно установление временного снежного покрова, что создаст неблагоприятные условия для уборки урожая", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в субботу местами в регионе ожидаются порывы ветра от 15 до 23 метров в секунду, при прояснении возможны заморозки до минус 6 градусов.
ГУМЧС региона распространило сообщение об опасных метеоусловиях.
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