Суд сделал закрытым процесс об издевательствах в училище в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сен – РИА Новости. Мировой суд сделал закрытыми заседания по рассмотрению уголовного дела об издевательствах над курсантами Петрозаводского президентского кадетского училища, которые инкриминируются бывшему воспитателю, передает корреспондент РИА Новости.

"Из предъявленного обвинения следует, что в отношении несовершеннолетних применялось физическое насилие, в связи с чем суд приходит к выводу, что рассмотрение уголовного дела с участием несовершеннолетних потерпевших может привести к разглашению охраняемой федеральным законом информации… При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении ходатайства защитника Аверичева о назначении закрытого судебного заседания", - огласила постановление судья Елена Шкловер.

По ее словам, бывшему воспитателю Петрозаводского президентского училища Роману Козаку предъявлено обвинение в совершении семи преступлений по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если оно сопряжено с жестким обращением над несовершеннолетним).

Как пояснил в суде адвокат Козака Сергей Аверичев, действия его подзащитного квалифицируются в том числе и как "унижающие честь и достоинство".

Потерпевшими по делу проходят пятеро курсантов 14-15 лет из Санкт-Петербурга, Тульской, Архангельской и Ленинградской областей.

Кроме того, как пояснил военный прокурор петрозаводского гарнизона Артем Дзеган, выступающий в процессе гособвинителем, в мировой суд направлено еще одно уголовное дело, связанное с применением силы к курсантам. Обвинение предъявлено бывшему заместителю начальника по воспитательной работе президентского училища Александру Шарафудинову.

Решение о создании в Петрозаводске президентского кадетского училища было принято по предложению госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. Учредителем училища стало министерство обороны РФ.