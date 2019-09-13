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РИА Новости

В Москве огласят приговор обвиняемому в травмировании омоновца

12:19 13.09.2019 (обновлено: 12:20 13.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы 16 сентября огласит приговор Павлу Устинову, обвиняемому в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". По версии следствия, во время задержания Устинов активно сопротивлялся, у омоновца обнаружили вывих левого плеча. В прениях в четверг прокурор просил отправить Устинова в колонию общего режима на 6 лет.
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
4 сентября, 16:56РИА Новости
Участнику незаконной акции, бросившему урну в полицию, вынесли приговор
"Оглашение приговора состоится 16 сентября в 12.00", - сказала собеседница агентства.
Устинов был арестован до 3 октября. Он обвиняется по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти), вину не признает.
По данным МВД, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы 3 августа, за различные нарушения задержаны около 600 человек.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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