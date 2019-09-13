В Москве огласят приговор обвиняемому в травмировании омоновца

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы. Архивное фото

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы 16 сентября огласит приговор Павлу Устинову, обвиняемому в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". По версии следствия, во время задержания Устинов активно сопротивлялся, у омоновца обнаружили вывих левого плеча. В прениях в четверг прокурор просил отправить Устинова в колонию общего режима на 6 лет.

"Оглашение приговора состоится 16 сентября в 12.00", - сказала собеседница агентства.

Устинов был арестован до 3 октября. Он обвиняется по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти), вину не признает.

По данным МВД, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы 3 августа, за различные нарушения задержаны около 600 человек.