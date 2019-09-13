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РИА Новости

Замдиректора корпорации развития Коми арестовали за взятку

12:12 13.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении заместителя генерального директора АО "Корпорация по развитию республики Коми", сообщает республиканское СУСК РФ.
"Как установлено в ходе расследования, в период с июня по октябрь 2017 года фигурант получил взятку в размере 2500 долларов и 150 000 рублей за принятие положительного решения об урегулировании хозяйственного спора между двумя хозяйствующими субъектами, одно из которых является дочерним обществом АО "Корпорация по развитию республики Коми", и подписание мирового соглашения между ними", - говорится в сообщении.
Следственные органы по этому факту возбудили уголовное дело по статье "получение взятки через посредника в крупном размере". Фигуранту предъявлено обвинение, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной УФСБ РФ по республике Коми.
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В отношении собственника предприятия, в интересах которого была передана взятка, и его доверенного лица, выступившего посредником при передаче денежных средств фигуранту, возбуждены уголовные дела по статям "дача взятки через посредника, в крупном размере" и "посредничество во взяточничестве, в крупном размере".
Целью деятельности АО "Корпорация по развитию республики Коми" является привлечение инвестиций в экономику региона, оказание помощи инвесторам в поиске объектов инвестирования и эффективном вложении капитала в эти объекты.
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