Замдиректора корпорации развития Коми арестовали за взятку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении заместителя генерального директора АО "Корпорация по развитию республики Коми", сообщает республиканское СУСК РФ.

"Как установлено в ходе расследования, в период с июня по октябрь 2017 года фигурант получил взятку в размере 2500 долларов и 150 000 рублей за принятие положительного решения об урегулировании хозяйственного спора между двумя хозяйствующими субъектами, одно из которых является дочерним обществом АО "Корпорация по развитию республики Коми", и подписание мирового соглашения между ними", - говорится в сообщении.

Следственные органы по этому факту возбудили уголовное дело по статье "получение взятки через посредника в крупном размере". Фигуранту предъявлено обвинение, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной УФСБ РФ по республике Коми.

В отношении собственника предприятия, в интересах которого была передана взятка, и его доверенного лица, выступившего посредником при передаче денежных средств фигуранту, возбуждены уголовные дела по статям "дача взятки через посредника, в крупном размере" и "посредничество во взяточничестве, в крупном размере".