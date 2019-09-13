ЦБ ждет от властей более масштабных мер поддержки малого и среднего бизнеса

СОЧИ, 13 сен - РИА Новости. Банк России ожидает более масштабных мер поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государства и, в свою очередь, будет следить за ситуацией и в случае необходимости - корректировать и упрощать регулирование этой сферы со своей стороны, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы ожидаем, что будут более масштабная поддержка малого и среднего бизнеса, чтобы и банки с базовой лицензией, и небольшие, региональные банки могли найти свою нишу", - сказала она, выступая на Международном банковском форуме.
"Мы будем продолжать мониторить этот процесс, корректировать регулирование, упрощать, где это будет нужно", - также пообещала Набиуллина.
Согласно данным ЦБ, размер задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по банковским кредитам в 2018 году впервые с 2014 года показал рост по итогам года, а объем выданных кредитов стал максимальным с 2015 года.
Так, в 2018 году доля субъектов МСП, имеющих активные кредиты и займы в кредитных или некредитных финансовых организациях, по сравнению с 2017 годом выросла на 7 процентных пунктов (с 18,4 до 25,4%) при темпе прироста объема кредитов и займов, равном 11,4% (с 6151 миллиарда до 6855 миллиардов рублей), и задолженности по основному долгу - 1,1% (с 4209 миллиардов до 4257 миллиардов рублей). При этом просроченная задолженность субъектов МСП перед банками снизилась на 16,2% (с 622,7 миллиарда до 521,8 миллиарда рублей).