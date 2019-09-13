ЦБ ждет от властей более масштабных мер поддержки малого и среднего бизнеса

СОЧИ, 13 сен - РИА Новости. Банк России ожидает более масштабных мер поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государства и, в свою очередь, будет следить за ситуацией и в случае необходимости - корректировать и упрощать регулирование этой сферы со своей стороны, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы ожидаем, что будут более масштабная поддержка малого и среднего бизнеса, чтобы и банки с базовой лицензией, и небольшие, региональные банки могли найти свою нишу", - сказала она, выступая на Международном банковском форуме.

"Мы будем продолжать мониторить этот процесс, корректировать регулирование, упрощать, где это будет нужно", - также пообещала Набиуллина.

Согласно данным ЦБ, размер задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по банковским кредитам в 2018 году впервые с 2014 года показал рост по итогам года, а объем выданных кредитов стал максимальным с 2015 года.