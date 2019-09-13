Молодежная параспартакиада "Мир без границ" пройдет в Липецкой области

Сквер на проспекте Мира в Липецке

ЛИПЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Областная параспартакиада детей и молодежи "Мир без границ" пройдёт 19 сентября на стадионе "Динамо" в Липецке, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

По его словам, в состязаниях примут участие более 250 детей и молодых людей с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения, ментальными нарушениями из муниципальных районов и учреждений государственной поддержки детства Липецкой области.

Артамонов рассказал, что в программе соревнований – бег на 30 метров, гонки на колясках, метание мяча, дартс, гребля на тренажерах "Концепт", ориентирование, а также комплекс ГТО, включающий подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклоны вперед из положения стоя, прыжок в длину с места.