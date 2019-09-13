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РИА Новости
Липецкая область

Молодежная параспартакиада "Мир без границ" пройдет в Липецкой области

12:10 13.09.2019
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© Фото : Е.Н. ВиноградовСквер на проспекте Мира в Липецке
Сквер на проспекте Мира в Липецке
© Фото : Е.Н. Виноградов
ЛИПЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Областная параспартакиада детей и молодежи "Мир без границ" пройдёт 19 сентября на стадионе "Динамо" в Липецке, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
По его словам, в состязаниях примут участие более 250 детей и молодых людей с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения, ментальными нарушениями из муниципальных районов и учреждений государственной поддержки детства Липецкой области.
Артамонов рассказал, что в программе соревнований – бег на 30 метров, гонки на колясках, метание мяча, дартс, гребля на тренажерах "Концепт", ориентирование, а также комплекс ГТО, включающий подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклоны вперед из положения стоя, прыжок в длину с места.
"Государственная помощь липчанам разного возраста с ограниченными возможностями здоровья, формирование условий для их достойной жизни и самореализации – одна из важнейших составляющих социальной политики администрации Липецкой области", – подчеркнул Артамонов.
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