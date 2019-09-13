Греф: налоговый маневр в нефтяной отрасли привел к огромным потерям денег

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Налоговый маневр в нефтяной отрасли уже привел к потерям огромного количества денег и для развития отрасли необходимы стабильные налоговые условия, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Московского финансового форума.

"Изменение налоговой политики регулярно - это кошмарение бизнеса. Мы обсуждали недавно нефтепереработку. У нас инвестиции за последние несколько лет в нефтепереработку - ноль, просто потому что два раза радикально поменяли условия налоговые. Мы обсуждали, как поменять немножко, опять поменять законодательство обратно, чтобы наконец нефтяники начали инвестировать. У них есть деньги, нет смысла инвестировать, потому что все инвестиции генерят отрицательную стоимость. Раньше изменение налоговой нагрузки вот так, без обсуждения с бизнесом не проходило. У нас сегодня это правило", - сказал Греф.

"Мы сейчас обсуждаем после 2021 года продлить надбавку на НДПИ газовикам и нефтяникам. Извините меня, где, кто будет верить государству? Мы перестали длинные проекты кредитовать, где мы связаны с государством, потому что мы не верим. На грани потери, уже огромное количество денег потеряли в связи с налоговым маневром, мы уходим в длинные инвестиционные проекты - 10-15 лет, а мы понимаем, что в течение 10 лет они три раза поменяют правила игры. Это ключевая история", - заявил Греф.