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РИА Новости

Google оплатил штраф за неудаление ссылок на запрещенную информацию

12:08 13.09.2019 (обновлено: 12:19 13.09.2019)
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© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Компания Google заплатила штраф в 700 тысяч рублей за неудаление из поисковой выдачи ссылок на запрещенную в РФ информацию, сообщается на сайте Роскомнадзора (РКН).
"Компания Google выплатила сумму штрафа в размере 700 тысяч рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается на территории России", - указывается в сообщении.
Логотип компании Google
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Как отмечает ведомство, ранее было обнаружено, что эта поисковая система производит лишь выборочную фильтрацию поисковой выдачи, из-за чего более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняется в поиске.
"По закону... операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц", - отмечается в сообщении. Роскомнадзор также сообщает, что представителям компании Google неоднократно разъяснялись эти требования закона.
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