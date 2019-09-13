Бизнес в России больше не трясет от налоговиков, заявил Чубайс

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бизнес в России больше не трясет от налоговиков, как в 2004-2005 годах, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

"Знаете, что я хочу сказать? Я вот подумал сам про себя и задал себе простой вопрос: вот лет 15 назад, в 2004-2005, кого бизнес ненавидел больше всего? Я вам скажу - налоговиков. Бизнес трясло просто при упоминании налоговых. Ну, наверное, все согласятся же, картина перевернулась, на противоположную вообще. Что там, откат от возврата НДС? Кто платит откат за возврат НДС, поднимите руку? Да никто не платит, систему нормальную сделали", - сказал он в ходе выступления на пленарной сессии "Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты".

"Пришли нормальные люди с нормальным целеполаганием и выстроили нормальную систему, хотя о чем идет речь? О налоговой системе. Но это то, что, ну как бы, функция состоит от объема денег. Казалось бы, бизнес не может тут в принципе быть спокойным. Но нет, нет. Вот вам пример", - добавил он.