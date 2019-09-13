Один из трех проблемных спутников "Глонасс-М" вернули с техобслуживания

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Один из трех выведенных из состава группировки ГЛОНАСС спутников вернулся в строй после внепланового техобслуживания, следует из данных информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша (головной научный институт Роскосмоса).

Согласно этим данным, спутник "Глонасс-М" №731 примерно с полуночи используется по целевому назначению.

Ранее три космических аппарата группировки ГЛОНАСС были выведены на внеплановое техническое обслуживание. Сначала до 1 октября вывели спутники с номерами 717 и 742, а 10 сентября был выведен и спутник №731, который был запущен в марте 2010 года и уже отработал гарантийный ресурс в 7 лет.

По данным сайта российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга, принадлежащего "Российским космическим системам" (предприятие Роскосмоса), у спутника 731 была превышена погрешность псевдодальности.

В конце августа компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (предприятие Роскосмоса) сообщила, что на замену спутнику номер 717, отработавшему в два раза больше запланированного срока, будет запущен новый. При этом источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что новый спутник планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Плесецк в середине ноября.