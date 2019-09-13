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РИА Новости

Один из трех проблемных спутников "Глонасс-М" вернули с техобслуживания

12:06 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкМакет спутника "ГЛОНАСС-М"
Макет спутника ГЛОНАСС-М
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Макет спутника "ГЛОНАСС-М". Архивное фото
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Один из трех выведенных из состава группировки ГЛОНАСС спутников вернулся в строй после внепланового техобслуживания, следует из данных информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша (головной научный институт Роскосмоса).
Согласно этим данным, спутник "Глонасс-М" №731 примерно с полуночи используется по целевому назначению.
Ранее три космических аппарата группировки ГЛОНАСС были выведены на внеплановое техническое обслуживание. Сначала до 1 октября вывели спутники с номерами 717 и 742, а 10 сентября был выведен и спутник №731, который был запущен в марте 2010 года и уже отработал гарантийный ресурс в 7 лет.
По данным сайта российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга, принадлежащего "Российским космическим системам" (предприятие Роскосмоса), у спутника 731 была превышена погрешность псевдодальности.
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В конце августа компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (предприятие Роскосмоса) сообщила, что на замену спутнику номер 717, отработавшему в два раза больше запланированного срока, будет запущен новый. При этом источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что новый спутник планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Плесецк в середине ноября.
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 22 работают по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний и еще два - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника.
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ГЛОНАСС (система навигации)РоскосмосЦНИИМАШРоссияРИА Наука
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