У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,1

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Филиппин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в 08.28 по времени UTC (11.28 мск). Эпицентр располагался в 157 километрах к востоку от столицы Филиппин Манилы. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Как сообщил телеканал ABS-CBN News, из-за землетрясения эвакуировали официальную резиденцию президента страны дворец Малаканьянг и Центральный банк Филиппин. Его почувствовали центральном округе Манилы и в городе Бурдеос в провинции Кесон. Ожидаются афтершоки.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.