В Ростовской области выросла заболеваемость лихорадкой Западного Нила

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Наибольшее за последние почти десять лет количество случаев заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировано в Ростовской области, по сравнению с 2018 годом заболеваемость выросла уже примерно в 3,5 раза, сообщила РИА Новости начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ростовской области Светлана Ненадская.

"На сегодняшний день 86 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила на 13 административных территориях Ростовской области. В частности, в Ростове-на-Дону 36 случаев", - сказала она, уточнив, что за весь летне-осенний сезон 2018 года в регионе было зарегистрировано 25 случаев заболевания. Подобное количество случаев, как в текущем году, последний раз фиксировалось примерно в 2010-2012 годах, добавила она.

Причины роста заболеваемости в настоящее время устанавливают ученые. "Предварительно, можно сказать, что у нас была теплая зима и очень жаркий июнь – произошло накопление возбудителя в природных очагах… Кроме того, произошел циклический подъем", - уточнила собеседница.

Ненадская отметила, что Роспотребнадзор обеспокоен ситуацией. Проводятся обработки и другие профилактические мероприятия. Для защиты от комаров жителям рекомендуется использовать репеллентные средства, установить сетки на окна и дверные проемы. Собственникам частных домов не допускать стоячей воды на участках.