Глава Дагестана наградил депутатов в честь разгрома боевиков в 1999 году

МАХАЧКАЛА, 13 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев в ходе сессии народного собрания вручил депутатам республиканского парламента награды в честь двадцатилетия разгрома бандформирований в 1999 году.
В этом году исполняется 20 лет вторжению в Дагестан банд террористов со стороны Чечни. Под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба они вторглись в Дагестан 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.
В конце августа глава Дагестана подписал указ об учреждении юбилейной медали в честь двадцатилетия разгрома международных бандформирований в 1999 году.
"Уважаемые депутаты, поздравляю вас с полученными наградами. Мы будем и дальше стоять на страже интересов нашего государства", - сказал спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов после вручения медалей.