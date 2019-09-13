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РИА Новости

Глава Дагестана наградил депутатов в честь разгрома боевиков в 1999 году

12:01 13.09.2019
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© РИА Новости / NewsTeam / Перейти в фотобанкПамятник жертвам теракта в Буйнакске
Памятник жертвам теракта в Буйнакске
© РИА Новости / NewsTeam
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Памятник жертвам теракта в Буйнакске. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 13 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев в ходе сессии народного собрания вручил депутатам республиканского парламента награды в честь двадцатилетия разгрома бандформирований в 1999 году.
В этом году исполняется 20 лет вторжению в Дагестан банд террористов со стороны Чечни. Под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба они вторглись в Дагестан 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.
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В конце августа глава Дагестана подписал указ об учреждении юбилейной медали в честь двадцатилетия разгрома международных бандформирований в 1999 году.
"Уважаемые депутаты, поздравляю вас с полученными наградами. Мы будем и дальше стоять на страже интересов нашего государства", - сказал спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов после вручения медалей.
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Владимир ВасильевРоссияДагестанОбщество
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