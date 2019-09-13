Глава Дагестана наградил депутатов в честь разгрома боевиков в 1999 году

В этом году исполняется 20 лет вторжению в Дагестан банд террористов со стороны Чечни. Под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба они вторглись в Дагестан 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.