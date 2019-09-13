Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС. Видео опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как к зданию подъезжает черный катафалк, украшенный красными цветами. На нем также размещена надпись "Пока смерть не разлучит нас". Молодожены вышли из автомобиля и, держась за руки, проследовали в ЗАГС.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится 13 сентября в Москве. Церемония обойдется как минимум в 16 миллионов рублей. По данным СМИ, празднование пройдет в торговом комплексе "Петровский пассаж".