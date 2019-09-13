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РИА Новости
Культура

У Сайрус, Гранде и Дель Рей вышел клип на песню из фильма "Ангелы Чарли"

12:34 13.09.2019
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© Канал YouTube "Ariana Grande"Кадр из видеоклипа "Don’t Call Me Angel" в исполнении Арианы Гранде, Майли Сайрус и Ланы Дель Рей
Кадр из видеоклипа Don’t Call Me Angel в исполнении Арианы Гранде, Майли Сайрус и Ланы Дель Рей
© Канал YouTube "Ariana Grande"
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Певицы Майли Сайрус, Ариана Гранде и Лана Дель Рей опубликовали на YouTube клип на песню Don’t Call Me Angel, записанную для ремейка фильма "Ангелы Чарли".
Поп-звезды изобразили шпионок, борющихся с преступностью, как актрисы в фильме. Ариана Гранде — вдохновитель команды, Майли Сайрус отвечает за боевые навыки, а Лана Дель — спец по оружию.
В конце ролика появляется актриса Элизабет Бэнкс, которая исполнила в фильме роль руководителя "Ангелов".
Всего за несколько часов клип набрал более три миллионов просмотров на YouTube.
Боевик "Ангелы Чарли" с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балинска выйдет в российский прокат 14 ноября.
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