У Сайрус, Гранде и Дель Рей вышел клип на песню из фильма "Ангелы Чарли"

Кадр из видеоклипа "Don’t Call Me Angel" в исполнении Арианы Гранде, Майли Сайрус и Ланы Дель Рей

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Певицы Майли Сайрус, Ариана Гранде и Лана Дель Рей опубликовали на YouTube клип на песню Don’t Call Me Angel, записанную для ремейка фильма "Ангелы Чарли".

Поп-звезды изобразили шпионок, борющихся с преступностью, как актрисы в фильме. Ариана Гранде — вдохновитель команды, Майли Сайрус отвечает за боевые навыки, а Лана Дель — спец по оружию.

В конце ролика появляется актриса Элизабет Бэнкс, которая исполнила в фильме роль руководителя "Ангелов".

Всего за несколько часов клип набрал более три миллионов просмотров на YouTube.