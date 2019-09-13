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РИА Новости

Глава Финляндии не поддержал призыв Зеленского по санкциям против России

11:57 13.09.2019 (обновлено: 13:34 13.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что санкции против России показали свою неэффективность.
"Есть голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и она должна будет отступить. Этого не случилось, и побаиваюсь, что в будущем этого и не произойдет", - заявил он в пятницу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
7 сентября, 17:35РИА Новости
В Европарламенте предложили отменить санкции против России
Он привел пример, что диалог между РФ и Украиной по взаимному освобождению заключенных завершился успехом.
"Если мы будем мыслить только "да или нет", "белое или черное", то мы потерпим поражение. А если мы будем настойчивы, то мы достигнем успеха", - добавил он.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом прямого эфира программы Диалог на канале Россия 24
11 сентября, 12:31РИА Новости
Россия не будет первой просить Запад отменить санкции, заявил Медведев
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Саули НиинистеЕвросоюзФинляндияРоссияКиевУкраинаВ мире
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