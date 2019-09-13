Глава Финляндии не поддержал призыв Зеленского по санкциям против России

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что санкции против России показали свою неэффективность.
"Есть голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и она должна будет отступить. Этого не случилось, и побаиваюсь, что в будущем этого и не произойдет", - заявил он в пятницу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
Он привел пример, что диалог между РФ и Украиной по взаимному освобождению заключенных завершился успехом.
"Если мы будем мыслить только "да или нет", "белое или черное", то мы потерпим поражение. А если мы будем настойчивы, то мы достигнем успеха", - добавил он.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.