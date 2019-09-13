Источник сообщил, кто станет новым главой исполкома ОНФ

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Новым главой исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) станет вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов, сообщил РИА Новости источник в исполкоме движения.
Предыдущий руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев ушел с поста в июле 2019 года. Президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Севастополя вместо Дмитрия Овсянникова.
"Главой исполкома будет назначен вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов", - сказал собеседник агентства.
Ранее в ОНФ рассказали, что официально о назначении нового руководителя исполкома будет объявлено в пятницу на заседании центрального штаба движения.