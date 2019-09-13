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РИА Новости

Источник сообщил, кто станет новым главой исполкома ОНФ

11:56 13.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповУчредительный съезд Общероссийского народного фронта
Учредительный съезд Общероссийского народного фронта
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Учредительный съезд Общероссийского народного фронта. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Новым главой исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) станет вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов, сообщил РИА Новости источник в исполкоме движения.
Предыдущий руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев ушел с поста в июле 2019 года. Президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Севастополя вместо Дмитрия Овсянникова.
Форум Действий ОНФ. 18 декабря 2017
11 сентября, 12:58РИА Новости
Нового главу исполкома ОНФ представят в пятницу, сообщил источник
"Главой исполкома будет назначен вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов", - сказал собеседник агентства.
Ранее в ОНФ рассказали, что официально о назначении нового руководителя исполкома будет объявлено в пятницу на заседании центрального штаба движения.
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Михаил Кузнецов (губернатор)Общероссийский народный фронтРоссияПолитика
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Вице-губернатора Подмосковья Кузнецова назначили главой исполкома ОНФ
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Нового главу исполкома ОНФ представят в пятницу, сообщил источник
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