Греф заявил об отсутствии у России бизнес-модели экономического роста

"Как была проблема управления при Александре II, при Борисе Николаевиче Ельцине, при Владимире Владимировиче Путине 2000 года, и сегодня она остается самой актуальной и ключевой. Нужно говорить о том, что Россией управлять становится все более и более сложно, потому что чем более сложные проблемы, тем более сложные инструменты для решения, как известно. Это наша самая ключевая проблема, я в этом уверен", - сказал Греф.