Греф заявил об отсутствии у России бизнес-модели экономического роста

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проблема отсутствия современных моделей управления существует по сей день и остается самой актуальной и ключевой, в России нет понимания, как именно развивать экономику, нет соответствующей бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Выступая на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума, глава крупнейшего российского банка процитировал Александра II фразой: "Россией управлять не сложно, но совершенно бесполезно", отметив, что уже прошло много лет, а представление о процессе управления очень мало поменялось.
"Как была проблема управления при Александре II, при Борисе Николаевиче Ельцине, при Владимире Владимировиче Путине 2000 года, и сегодня она остается самой актуальной и ключевой. Нужно говорить о том, что Россией управлять становится все более и более сложно, потому что чем более сложные проблемы, тем более сложные инструменты для решения, как известно. Это наша самая ключевая проблема, я в этом уверен", - сказал Греф.
"Нет бизнес-модели экономического роста страны. У нас нет консенсуса, что надо делать. Если нет консенсуса, что нужно делать, вопрос "как" вообще не стоит в повестке дня", - резюмировал глава банка.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.