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РИА Новости

Полпред президента раскритиковал работу глав регионов ЮФО

11:53 13.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Устинов
Владимир Устинов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Устинов. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Губернаторы регионов, входящих в Южный федеральный округ РФ, самовольно устранились от руководства работой по предупреждению чрезвычайных ситуаций на местах, что значительно снизило качество принятия и выполнения решений в этой области, заявил полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов.
В пятницу в Волгограде проходит совещание по вопросам безопасности в ЮФО, которое проводит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Одной из тем совещания стал вопрос предупреждения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций в ЮФО.
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Выступая на совещании, Устинов напомнил, что в 2018 году глава государства подписал указ "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года".
"Нуждается в корректировке работа комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности в регионах. Главы субъектов Российской Федерации формально отнеслись к выполнению указа президента о том, что они лично должны возглавить указанные комиссии, перепоручили эту важную работу своим заместителям, что в значительной мере снизило уровень координации деятельности служб и эффективность принимаемых решений", - констатировал Устинов.
"Президент издает указ, ставит задачу, а губернаторы не реагируют. Самый главный орган, который должен в субъекте федерации заниматься этим вопросом, возглавляется не губернатором", - добавил он. " Вот такое отношения ваше к этим вопросам", - обратился Устинов к главам регионов ЮФО, присутствовавшим на совещании.
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Владимир УстиновНиколай ПатрушевРоссияПолитика
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