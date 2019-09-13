Полпред президента раскритиковал работу глав регионов ЮФО

ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Губернаторы регионов, входящих в Южный федеральный округ РФ, самовольно устранились от руководства работой по предупреждению чрезвычайных ситуаций на местах, что значительно снизило качество принятия и выполнения решений в этой области, заявил полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов.
В пятницу в Волгограде проходит совещание по вопросам безопасности в ЮФО, которое проводит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Одной из тем совещания стал вопрос предупреждения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций в ЮФО.
Выступая на совещании, Устинов напомнил, что в 2018 году глава государства подписал указ "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года".
"Нуждается в корректировке работа комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности в регионах. Главы субъектов Российской Федерации формально отнеслись к выполнению указа президента о том, что они лично должны возглавить указанные комиссии, перепоручили эту важную работу своим заместителям, что в значительной мере снизило уровень координации деятельности служб и эффективность принимаемых решений", - констатировал Устинов.
"Президент издает указ, ставит задачу, а губернаторы не реагируют. Самый главный орган, который должен в субъекте федерации заниматься этим вопросом, возглавляется не губернатором", - добавил он. " Вот такое отношения ваше к этим вопросам", - обратился Устинов к главам регионов ЮФО, присутствовавшим на совещании.