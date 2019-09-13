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РИА Новости

Круглый стол о готовности российского бизнеса к цифровой трансформации

11:50 13.09.2019 (обновлено: 16:01 13.09.2019)
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17 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Готов ли российский бизнес к цифровой трансформации?".
Участники:
- старший управляющий директор – директор Управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим ЕРЕМЕНКО;
- генеральный директор IBM в России и странах СНГ Ирис ДЖЕБА;
- директор по анализу данных и моделированию ПАО "Газпром нефть" Анджей АРШАВСКИЙ;
- президент компании Cognitive Technologies Ольга УСКОВА;
- управляющий директор компании "Mail.ru Цифровые технологии" Павел ГОНТАРЕВ;
- директор по работе с финансовым сектором компании ABBYY Россия Ольга МОРОЗОВА.

Цифровая зрелость бизнеса в России находится на начальной стадии и требует активной трансформации. Компании инвестируют в новые цифровые инструменты, но при этом не представляют, как девайсы и автоматизация бизнес-процессов могут повысить стоимость бизнеса. Сегодня без системного и интеллектуального подхода это невозможно сделать быстро и эффективно. Все больше компаний склоняется к тому, чтобы на ежедневной основе применять ИТ-технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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