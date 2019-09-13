Круглый стол о готовности российского бизнеса к цифровой трансформации

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17 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Готов ли российский бизнес к цифровой трансформации?".