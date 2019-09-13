СК попросил суд арестовать москвича, обвиняемого в убийстве жены

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следователи просят суд арестовать жителя Москвы, обвиняемого в убийстве жены из-за ревности, на допросе мужчина признался в содеянном, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Ранее она сообщила, что 12 сентября 53-летний мужчина в квартире по улице Маршала Тухачевского в Москве в ходе ссоры из-за ревности не менее двух раз выстрелил в супругу. Женщина скончалась на месте.
"Следователи ходатайствуют об аресте задержанного по уголовному делу об убийстве женщины на северо-западе Москвы... В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания", - сказала Иванова.
Она также добавила, что мужчине предъявлено обвинение в убийстве супруги.