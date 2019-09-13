Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T11:48Z
https://ria.ru/20190913/1558646177.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149500/88/1495008840_0:163:3063:1886_1036x0_80_0_0_358b71febde18568eb31150076537c07.jpg
РИА Новости

СК попросил суд арестовать москвича, обвиняемого в убийстве жены

11:48 13.09.2019
425
© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следователи просят суд арестовать жителя Москвы, обвиняемого в убийстве жены из-за ревности, на допросе мужчина признался в содеянном, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Ранее она сообщила, что 12 сентября 53-летний мужчина в квартире по улице Маршала Тухачевского в Москве в ходе ссоры из-за ревности не менее двух раз выстрелил в супругу. Женщина скончалась на месте.
"Следователи ходатайствуют об аресте задержанного по уголовному делу об убийстве женщины на северо-западе Москвы... В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания", - сказала Иванова.
Она также добавила, что мужчине предъявлено обвинение в убийстве супруги.
Автомобиль Следственного комитета России
11 сентября, 12:31Радио
Житель Югры застрелил мужчину за просьбу не заходить в квартиру в обуви
101011
Обсудить 2
Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
В Москве задержали подозреваемого в серии нападений на пенсионерок
РИА
Новости
Охотничье ружье
В Свердловской области мужчина случайно застрелил знакомого на охоте
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Казани женщина с ребенком выпали из автобуса
Дверь зала судебных заседаний
Волгоградцу, убившему жену фермера на глазах ее детей, дали 17 лет
Лента
новостей
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил разобраться в деле томского подростка, защищавшего щенка
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Суд сделал закрытым процесс об издевательствах в училище в Петрозаводске
Туристы в номере отеля
Эксперты рассказали, как часто туристы оставляют отзывы об отелях
Вид Рима, Италия
Итальянская газета ответила на требование посольства России об опровержении
Владимир Зеленский и его жена Елена
Зеленский назвал свой секрет счастья
Вид на Землю
В США заявили о прекращении существования российского военного спутника
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями, пишут СМИ
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы
В Москве огласят приговор обвиняемому в травмировании омоновца
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния