Итальянская газета ответила на требование посольства России об опровержении

РИМ, 13 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская газета Итальянская газета Il Corriere della Sera , на минувшей неделе опубликовавшая материал об участии сотрудника российской дипмиссии во встрече, где якобы обсуждалась сделка РФ с итальянской партией "Лига", опубликовала заявление в ответ на требование посольства РФ об опровержении данной информации.

Ранее посольство РФ в Риме назвало клеветнической статью итальянского издания, которое сообщило об участии сотрудника дипмиссии во встрече в московском отеле "Метрополь" в октябре прошлого года, где якобы обсуждалась сделка, которая бы обеспечила российское финансирование итальянской партии "Лига". В материале утверждается, что в числе трех россиян-участников встречи был некий 39-летний Андрей Харченко. В ответе посольства говорится, что его сотрудником действительно является дипломат Андрей Харченко, но он 1987 года рождения и не имеет никакого отношению к персонажу из итальянской публикации. Посольство попросило дать официальное опровержение информации, содержащейся в статье, и принести извинения российскому дипломату.

"Il Corriere во второй половине дня 5 сентября направила сообщение на три электронных адреса посольства и консульского отдела, а также на WhatsApp (сообщение было просмотрено получателем через несколько минут) первого советника посольства Дмитрия Гурина, ответственного за работу со СМИ, с просьбой "срочно подтвердить или опровергнуть" информацию ряда источников Corriere о том, что Харченко из "Метрополя" является "дипломатическим работником российского посольства в Италии". Никто не ответил", - говорится в небольшом материале, размещенном на 15-й странице бумажного номера.

В свою очередь в посольстве РФ РИА Новости заявили, что Дмитрий Гурин завершил командировку в Италии и вернулся в Россию неделей ранее, в конце августа.

Вопрос о материале Corriere в четверг подняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва будет держать этот случай на контроле и разместит опровержение в соответствующей рубрике сайта МИД РФ.

Вместе с тем, в нынешней заметке Corriere пишет, что "приняла к сведению" информацию посольства, но уточняет, что в документах МИД Италии его имя написано через Y в окончании (как Andrey) и без отчества.

История, касающаяся якобы имевшего место финансирования "Лиги", возникла в феврале после публикации популярного еженедельника L'Espresso. Издание утверждало, что представители "Лиги" вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии европейских выборов.

Журнал сообщил, что переговоры в Москве с итальянской стороны вело доверенное лицо уже бывшего вице-премьера Италии и лидера "Лиги" Маттео Сальвини, глава ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлука Савоини.

Новый скандал вокруг этой истории вспыхнул в Италии после того, как в начале июля американский портал Buzzfeed опубликовал материал, в котором приводится расшифровка переговоров в Москве: собеседники якобы обсуждали сделку на поставки российского топлива, часть доходов от которой в размере 65 миллионов долларов должна была получить "Лига".