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РИА Новости

Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей

11:46 13.09.2019 (обновлено: 16:26 13.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, следует из материалов Российской трехсторонней комиссии.
Отмечается, что средний размер страховых пенсий по старости для неработающих будет равен 16,4 тысячи рублей.
Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии, в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,05 процента, что выше уровня инфляции.
По ее словам, такой подход будет применяться и дальше: в 2020-м страховые пенсии проиндексируют на 6,6 процента, а социальные — на семь процентов.
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Вычтите коммуналку, электирчество, дрова, мусорный налог, лекарства. и останется по 100р в день кулять на широкую ногу.
13 сентября, 12:35
ИРИван Русский
8130815
Возьмите работяг, работающих примерно за такую же зарплату и имеющих те же вычеты и ни льгот, ни прочих послаблений, ни денег в кубышке, а если еще болезнь, то вообще кирдык. Пенсионеры хоть что то, пусть и мало, но все же имеют, а вот тот работяга - один на один со своими проблемами. Это и есть самый незащищенный класс общества.
13 сентября, 13:05
evt68
45121007
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