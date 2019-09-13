МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, следует из материалов Российской трехсторонней комиссии.

Отмечается, что средний размер страховых пенсий по старости для неработающих будет равен 16,4 тысячи рублей.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии, в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,05 процента, что выше уровня инфляции.