Правительство одобрило отмену НДФЛ на доходы пострадавших от ЧС

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрил уточненный список доходов пострадавших от стихийных бедствий, террористических актов и других чрезвычайных ситуаций граждан, которые не должны облагаться НДФЛ, сообщается на сайте кабинета министров.
"Законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц доходов в денежной и натуральной формах, полученных физическими лицами, пострадавшими в результате террористических актов, стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, а также членами семей таких лиц, независимо от источника выплаты", - говорится в сообщении.
Кроме того, документом предусматривается освобождение от налогообложения доходов граждан, предоставляющих пострадавшим жилые помещения, в виде платы за наем таких жилых помещений (в пределах сумм, полученных пострадавшими на цели найма жилого помещения из средств бюджетов бюджетной системы РФ).