Правительство одобрило отмену НДФЛ на доходы пострадавших от ЧС

"Законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц доходов в денежной и натуральной формах, полученных физическими лицами, пострадавшими в результате террористических актов, стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, а также членами семей таких лиц, независимо от источника выплаты", - говорится в сообщении.