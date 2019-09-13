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РИА Новости

В Сызрани эвакуировали более 90 воспитанников детского сада

11:42 13.09.2019
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
Детский сад. Архивное фото
САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Более 90 воспитанников детского сада эвакуировали в пятницу в Сызрани Самарской области из-за сообщения о задымлении, сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о задымлении в здании детсада поступило в 10.30 (9.30 мск). Прибывшие на место пожарные проверили помещения, горения и задымления не обнаружили. По данным ГУ МЧС, присутствовал слабый запах, характерный для короткого замыкания электропроводки.
"В целях безопасности проведена эвакуаций 116 человек, из них 96 детей", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
30 августа, 13:12РИА Новости
В Сызрани эвакуировали более 230 воспитанников детсада
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