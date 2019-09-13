В Сызрани эвакуировали более 90 воспитанников детского сада

САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Более 90 воспитанников детского сада эвакуировали в пятницу в Сызрани Самарской области из-за сообщения о задымлении, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о задымлении в здании детсада поступило в 10.30 (9.30 мск). Прибывшие на место пожарные проверили помещения, горения и задымления не обнаружили. По данным ГУ МЧС, присутствовал слабый запах, характерный для короткого замыкания электропроводки.