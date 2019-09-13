Зеленский назвал свой секрет счастья

"Что для меня означает счастье, для моей семьи, для моей жены? Моя жена тут, когда она улыбается, я счастливый, почему бы и нет... Счастье – это счастливая семья", - заявил Зеленский в ходе ежегодного форума YES, тема которого "Счастье сейчас. Новые подходы мира в кризисе".

При этом он сказал, что не уверен, счастлив ли он от того, что занимает пост президента. "Счастлив ли я быть президентом? - Я не уверен. Но я счастлив быть президентом именно Украины", - сказал он.