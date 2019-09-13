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РИА Новости

Зеленский назвал свой секрет счастья

11:40 13.09.2019
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© AP Photo / Sergei Grits Владимир Зеленский и его жена Елена
Владимир Зеленский и его жена Елена
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский и его жена Елена. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что счастье для него – это счастливая семья.
"Что для меня означает счастье, для моей семьи, для моей жены? Моя жена тут, когда она улыбается, я счастливый, почему бы и нет... Счастье – это счастливая семья", - заявил Зеленский в ходе ежегодного форума YES, тема которого "Счастье сейчас. Новые подходы мира в кризисе".
При этом он сказал, что не уверен, счастлив ли он от того, что занимает пост президента. "Счастлив ли я быть президентом? - Я не уверен. Но я счастлив быть президентом именно Украины", - сказал он.
По словам Зеленского, среднестатистическая украинская семья сейчас не счастлива, потому что, когда она собирается за столом, "за этим столом есть пустые стулья", поскольку некоторые члены семьи участвуют в военном конфликте в Донбассе, а кто-то уехал на заработки за границу.
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