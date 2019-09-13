Греф предложил поднять зарплаты в полиции в три-четыре раза, сократив штат

"Когда я говорю про новые технологии — мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня. Мы можем тем же самым милиционерам поднять зарплату в три-четыре раза, соответствующим образом их сократив. Они не нужны в таком количестве, чиновников сократить", — сказал Греф, выступая на Московском финансовом форуме.