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РИА Новости

Греф предложил поднять зарплаты в полиции в три-четыре раза, сократив штат

11:38 13.09.2019 (обновлено: 17:19 13.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф, в прошлом министр экономики, предложил поднять зарплаты в полиции в три-четыре раза, сократив соответственно численность сотрудников.
"Когда я говорю про новые технологии — мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня. Мы можем тем же самым милиционерам поднять зарплату в три-четыре раза, соответствующим образом их сократив. Они не нужны в таком количестве, чиновников сократить", — сказал Греф, выступая на Московском финансовом форуме.
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Московский финансовый форум-2019Герман ГрефРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Кого сокращать то, я участкового неделю жду. Их пара всего на район, он физически не может до всех доехать, а вы еще сократить хотите. Греф это генератор упоротых идей.
13 сентября, 11:46
Юрий Симаков
246311012
Если сокращать, то пузатых генералов на Житной и прочий раздутый "управленческий" аппарат. А землю не трогайте.
13 сентября, 12:21
BLBure Lom
22710104
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