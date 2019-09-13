Греф предложил поднять зарплаты в полиции в три-четыре раза, сократив штат

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф, в прошлом министр экономики, предложил поднять зарплаты в полиции в три-четыре раза, сократив соответственно численность сотрудников.
"Когда я говорю про новые технологии — мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня. Мы можем тем же самым милиционерам поднять зарплату в три-четыре раза, соответствующим образом их сократив. Они не нужны в таком количестве, чиновников сократить", — сказал Греф, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.