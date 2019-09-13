В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов

"Правительство РФ постановляет провести с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам средствами идентификации и мониторингу оборота данной продукции", - сказано в документе.

Предполагается, что пилотный проект определит целесообразность внедрения обязательной маркировки данной продукции. Целью эксперимента, в частности, является апробация эффективности и достаточности механизмов маркировки для подтверждения подлинности товаров, противодействия незаконному ввозу в РФ, производству и обороту велосипедов и велосипедных рам. В пилотном проекте смогут принять участие производители и импортеры этих товаров, а также организации торговли.

"Центр развития перспективных технологий готов приступить к маркировке данной группы. ЦРПТ работает с отраслью, уже сформирована рабочая группа в которую входят производители, дистрибьюторы, розница. В ней порядка 15 компаний", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ЦРПТ.

Для снижения доли нелегальной продукции в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров к 2024 году. С 1 марта этого года началась обязательная маркировка сигарет и папирос, с 1 июля - обуви. В декабре начнется маркировка духов, фотоаппаратов, автомобильных шин, а также некоторых товаров легкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье. По специальным двухмерным кодам на упаковках товаров любой покупатель сможет при помощи своего телефона проверить легальность продукции.