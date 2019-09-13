Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T11:37Z
https://ria.ru/20190913/1558645612.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/125032/91/1250329160_0:99:2000:1224_1036x0_80_0_0_1df5d292f8f7278321a1eb0b7831b8fa.jpg
РИА Новости

Число погибших из-за циклона в Испании возросло до трех человек

11:37 13.09.2019
1369
© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании
© AP Photo / Emilio Morenatti
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Третий человек погиб в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает газета 20minutos со ссылкой на полицию и местные власти.
Ранее сообщалось о гибели двух человек. Их тела были обнаружены в салоне автомобиля в муниципалитете Каудете, расположенном в провинции Альбасете (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча). Как заявили в службе спасения автономии, перевернутый автомобиль находился в районе, который оказался затопленным из-за сильных ливней.
Как сообщает издание со ссылкой на источники в местной службе спасения, третьей жертвой последствий стихии стал мужчина средних лет африканского происхождения. Инцидент произошел в городе Альмерия. Автомобиль, в котором находился мужчина и еще два человека, въехал на скорости в туннель, затопленный водой. Удалось спасти только двоих человек.
Высокие волны на пляже в Японии
9 сентября, 13:02РИА Новости
В Японии два человека погибли и 60 пострадали из-за тайфуна "Факсай"
Мэр Альмерии Рамон Фернандес-Пачеко в интервью радиостанции Cadena SER подтвердил информацию о случившемся и призвал жителей города сохранять бдительность и по возможности оставаться дома.
Ранее сообщалось, что холодный циклон обрушился на территорию Испании в ночь на среду, принеся с собой ливни, грозы и сильный ветер. Из-за разгула стихии в автономном сообществе Валенсия к четвергу были отменены занятия в 93 муниципалитетах, что затронуло более 255 тысяч учащихся. Сильное влияние стихии ощущают на себе жители автономных сообществ Валенсия, Мурсия и Кастилия-Ла-Манча. Некоторые дороги в регионах были перекрыты, также частично нарушено железнодорожное сообщение. Самые серьезные последствия зафиксированы в муниципалитете Онтеньенте на юге Валенсии, где из-за сильных осадков вышла из берегов река Клариано.
Скорая помощь в Таиланде
2 сентября, 16:43РИА Новости
В Таиланде из-за наводнений погибли пять человек, сообщили СМИ
001100
Обсудить 0
Валенсия (город)ИспанияВ мире
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Внесение наличных денег в банкомат
Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году
Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
СМИ рассказали о вызове скорой к Заворотнюк домой
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров отреагировал на сообщение о госпитализации Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички
Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния