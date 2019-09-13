Число погибших из-за циклона в Испании возросло до трех человек

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Третий человек погиб в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает газета 20minutos со ссылкой на полицию и местные власти.
Ранее сообщалось о гибели двух человек. Их тела были обнаружены в салоне автомобиля в муниципалитете Каудете, расположенном в провинции Альбасете (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча). Как заявили в службе спасения автономии, перевернутый автомобиль находился в районе, который оказался затопленным из-за сильных ливней.
Как сообщает издание со ссылкой на источники в местной службе спасения, третьей жертвой последствий стихии стал мужчина средних лет африканского происхождения. Инцидент произошел в городе Альмерия. Автомобиль, в котором находился мужчина и еще два человека, въехал на скорости в туннель, затопленный водой. Удалось спасти только двоих человек.
Мэр Альмерии Рамон Фернандес-Пачеко в интервью радиостанции Cadena SER подтвердил информацию о случившемся и призвал жителей города сохранять бдительность и по возможности оставаться дома.
Ранее сообщалось, что холодный циклон обрушился на территорию Испании в ночь на среду, принеся с собой ливни, грозы и сильный ветер. Из-за разгула стихии в автономном сообществе Валенсия к четвергу были отменены занятия в 93 муниципалитетах, что затронуло более 255 тысяч учащихся. Сильное влияние стихии ощущают на себе жители автономных сообществ Валенсия, Мурсия и Кастилия-Ла-Манча. Некоторые дороги в регионах были перекрыты, также частично нарушено железнодорожное сообщение. Самые серьезные последствия зафиксированы в муниципалитете Онтеньенте на юге Валенсии, где из-за сильных осадков вышла из берегов река Клариано.