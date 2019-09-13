Москву номинировали на международную премию World Travel Awards

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российскую столицу номинировали на международную туристическую премию World Travel Awards, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что столица РФ участвует сразу в трех номинациях: "Лучшее направление фестивального и событийного туризма", "Лучшее направление для спортивного туризма" и "Лучшее туристическое направление. Город".
Голосование продлится до 20 октября, участие в нем может принять любой желающий. Чтобы оставить свой голос, необходимо зарегистрироваться на сайте премии. Победители будут объявлены в финале, который состоится в городе Маскат (Оман) 28 ноября.
Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма. Ее называют туристическим "Оскаром".
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