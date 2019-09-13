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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Папа Римский посетит в ноябре Таиланд

11:33 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018
Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАНГКОК, 13 сен – РИА Новости. Папа Римский Франциск совершит 20-23 ноября официальный визит в Таиланд в качестве главы государства Ватикан и главы католической церкви, заявил на пресс-конференции в Бангкоке официальный представитель католической церкви Таиланда епископ Висану Тханъяпхон.
Пресс-конференция транслируется в прямом эфире на интернет-странице конференции епископов таиландской католической церкви.
"Визит понтифика, первый такой визит за 35 лет, будет одновременно официальным визитом главы государства Ватикан в Таиланд и визитом главы католической церкви к католической пастве в Таиланде", - заявил епископ.
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Религия и мировоззрениеБангкокВатиканТаиландрелигия
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