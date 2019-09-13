Папа Римский посетит в ноябре Таиланд

БАНГКОК, 13 сен – РИА Новости. Папа Римский Франциск совершит 20-23 ноября официальный визит в Таиланд в качестве главы государства Ватикан и главы католической церкви, заявил на пресс-конференции в Бангкоке официальный представитель католической церкви Таиланда епископ Висану Тханъяпхон.

"Визит понтифика, первый такой визит за 35 лет, будет одновременно официальным визитом главы государства Ватикан в Таиланд и визитом главы католической церкви к католической пастве в Таиланде", - заявил епископ.