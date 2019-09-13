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РИА Новости

Экс-президента Зимбабве Мугабе похоронят на национальном кладбище героев

11:29 13.09.2019
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© REUTERS / Mike Hutchings/File PhotoРоберт Мугабе
Роберт Мугабе
© REUTERS / Mike Hutchings/File Photo
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Семья бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, ушедшего из жизни в прошлую пятницу, согласилась, что он будет похоронен на национальном кладбище героев в Хараре, а не в родной деревне Кутама, передает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось, что Мугабе, ушедший из жизни в пятницу, будет похоронен в начале следующей недели в деревне Кутама, где он родился.
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"Я могу подтвердить, что он будет похоронен на (кладбище –ред.) National Heroes Acre в воскресенье", - заявил журналистам один из племянников экс-лидера Лео Мугабе. Он добавил, что семья обсуждала этот вопрос с властями.
Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. На момент отставки в 2017 году он был старейшим государственным лидером и находился у власти в течение 35 лет. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что Мугабе объявлен национальным героем.
В среду самолет с телом бывшего зимбабвийского лидера приземлился в международном аэропорту Хараре. Как сообщало издание Zimbabwe Herald, несколько сотен человек пришли в аэропорт, чтобы отдать дань бывшему президенту. Мнангагва также прибыл в аэропорт, чтобы встретить самолет с телом национального героя. По данным издания, сам лидер ранее оставил указание, что хочет, чтобы его похоронили в родной деревне Кутама, а не на национальном кладбище героев National Heroes Acre в столице.
Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов. Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля 2018 года. Победу одержал Мнангагва, получив 50,8% голосов.
Президент Зимбабве Роберт Мугабе во время телеобращения к народу. 19 ноября 2017
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“Никогда не будет забыт”. Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
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Эммерсон МнангагваРоберт МугабеМоскваСингапур (страна)ЗимбабвеВ мире
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