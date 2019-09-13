Экс-президента Зимбабве Мугабе похоронят на национальном кладбище героев

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Семья бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, ушедшего из жизни в прошлую пятницу, согласилась, что он будет похоронен на национальном кладбище героев в Хараре, а не в родной деревне Кутама, передает Семья бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, ушедшего из жизни в прошлую пятницу, согласилась, что он будет похоронен на национальном кладбище героев в Хараре, а не в родной деревне Кутама, передает агентство Рейтер

Ранее сообщалось, что Мугабе, ушедший из жизни в пятницу, будет похоронен в начале следующей недели в деревне Кутама, где он родился.

"Я могу подтвердить, что он будет похоронен на (кладбище –ред.) National Heroes Acre в воскресенье", - заявил журналистам один из племянников экс-лидера Лео Мугабе. Он добавил, что семья обсуждала этот вопрос с властями.

Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. На момент отставки в 2017 году он был старейшим государственным лидером и находился у власти в течение 35 лет. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что Мугабе объявлен национальным героем.

В среду самолет с телом бывшего зимбабвийского лидера приземлился в международном аэропорту Хараре. Как сообщало издание Zimbabwe Herald , несколько сотен человек пришли в аэропорт, чтобы отдать дань бывшему президенту. Мнангагва также прибыл в аэропорт, чтобы встретить самолет с телом национального героя. По данным издания, сам лидер ранее оставил указание, что хочет, чтобы его похоронили в родной деревне Кутама, а не на национальном кладбище героев National Heroes Acre в столице.