ВЦИОМ представит индекс готовности стран G20 к вызовам будущего

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВЦИОМ и международный дискуссионный клуб "Валдай" 18 сентября презентуют результаты совместного проекта "Индекс готовности стран к будущему-2019", который расскажет о способности стран G20 отвечать на новые вызовы времени, говорится в сообщении ВЦИОМ.
"Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров и председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий сообщат об изменениях в индексе готовности стран G20 отвечать на вызовы будущего, а также расскажут об изменениях в конкурентоспособности в индексе с 2017 года по широкому ряду экономических, политических, социальных, культурных, технологических и иных критериев. Презентация состоится на площадке клуба "Валдай" 18 сентября", - отмечается в сообщении.
По словам Федорова, индекс готовности стран к будущему уникален тем, что фиксирует перспективу их развития на 10-15 лет вперед. На презентации станет известно, кто входит в тройку стран по готовности к будущему, какое место занимает Россия в разных сферах, кто совершил прорыв, а кто потерял свои позиции за два года.
"Мы взяли за основу 10 ключевых критериев — от экономики и культуры до безопасности и суверенитета. Первое исследование в 2017 году показало, что первые шесть позиций заняли страны Запада, Россия оказалась на 12 месте. В этом году мы впервые продемонстрируем динамику, покажем обновленные данные о потенциале адаптации стран ко всё более революционным изменениям в технологиях, коммуникациях, социальной организации жизни и экономических силах, которые происходят прямо сейчас и оказывают всевозрастающее влияние на положение стран в мировой "табели о рангах", - сказал Федоров, слова которого приводятся в сообщении.
Индекс 20 государств оцениваются по 10 направлениям: состояние экономики – объем национального богатства (всех экономических активов государства), производительность труда, устойчивый экономический рост. Технологическая развитость – наличие многофункциональных цифровых технологий, передовых технологий, технологическая сложность производств. Качество образования – его доступность на протяжении всей жизни, доля людей с высшим образованием, развитие и реализация талантов. Развитие науки – вклад в мировую науку, научные прорывы, приоритет развитию науки и исследованиям в политике государства. Культура и коммуникации – экономическая успешность культурных продуктов, их узнаваемость в мире и доступность для населения. Качество жизни – продолжительность жизни, удовлетворенность жизнью, материальное положение. Природные ресурсы и экология – доступность основных ресурсов, переработка отходов, эффективное использование ресурсов. Эффективность управления – эффективность административного аппарата, информатизация государственных услуг, устойчивость институтов. Потенциал государств - способность вооруженных сил страны отражать нападение любого потенциального противника, способность полицейских структур поддерживать правопорядок внутри государства, уверенность граждан в личной безопасности. Позиция на мировой арене – высокий международный статус, авторитет страны, глобальная конкурентоспособность.
Впервые индекс был опубликован в 2017 году.
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