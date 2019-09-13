ВЦИОМ представит индекс готовности стран G20 к вызовам будущего

"Мы взяли за основу 10 ключевых критериев — от экономики и культуры до безопасности и суверенитета. Первое исследование в 2017 году показало, что первые шесть позиций заняли страны Запада, Россия оказалась на 12 месте. В этом году мы впервые продемонстрируем динамику, покажем обновленные данные о потенциале адаптации стран ко всё более революционным изменениям в технологиях, коммуникациях, социальной организации жизни и экономических силах, которые происходят прямо сейчас и оказывают всевозрастающее влияние на положение стран в мировой "табели о рангах", - сказал Федоров, слова которого приводятся в сообщении.