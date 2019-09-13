Размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч рублей

Женщина с коляской в Грачевском парке в Москве. Архивное фото

Женщина с коляской в Грачевском парке в Москве

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тысячи рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она напомнила, что в 2020 году запланировано возобновление индексации материнского капитала. Будет проиндексирован и размер выдаваемых сертификатов и остаток средств по частично израсходованным сертификатам.

"Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тысяч 617 рублей ", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ.