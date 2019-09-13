ЕС может поменять решение по Opal, когда начнет замерзать, заявил политолог

БЕРЛИН, 13 сен – РИА Новости. Решение суда ЕС по Opal принято в интересах США, оно может быть пересмотрено, когда Европа начнет замерзать зимой, такое мнение высказал РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.

Суд ЕС во вторник по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока", сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Отмененное решение давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год. Согласно европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.

"Решение суда политизировано, это попытка Польши и других центрально-европейских государств, которые оказывают все более значительное влияние в ЕС, открыть путь американскому сжиженному газу (СПГ) в Европу. Терминалы для приема этого газа расположены, по странному совпадению, в Польше. При этом делается попытка изгнать из Европы российский газ. Логика судебного решения, в котором указано, что Opal угрожает энергетической безопасности Польши, не поддается пониманию", - сказал Рар.

Он добавил, что Польша по собственной инициативе дистанцировалась от работы с российским газом в последние годы. При этом энергобезопасность Варшавы никогда не ставилась под вопрос, "доступ к газу был гарантирован всегда и без проблем", дополнительные объемы готовы предоставить Германия и Австрия, отметил собеседник агентства.

"Если зимой Европа начнет замерзать, то возникнет потребность в этих объемах газа, идущих сейчас через Opal. В этом случае либо решение суда будет скорректировано, это возможно на Западе, либо речь пойдет о регулировании в чрезвычайной ситуации, когда, как это происходило в последние годы, трубопровод будет полностью загружен, чтобы удовлетворить потребителей. Потому что в этой ситуации ни политики, ни операторы трубопровода, ни энергетические компании не будут следовать решению суда, принятому под политическим давлением", - считает немецкий политолог.