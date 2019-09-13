Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
На частичную компенсацию таких расходов регионам будут выделять по сто миллиардов рублей ежегодно, добавила она.
Кроме того, в следующем году размер маткапитала проиндексируют на 3,8 процента, до 466 тысяч 617 рублей, добавила она.
Это коснется как размера выдаваемых сертификатов, так и остатка средств по частично израсходованным сертификатам. На эту программу в бюджете ПФР предусмотрели почти 325 миллиардов рублей, отметила Голикова.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу Владимира Путина ее продлили до конца 2021-го.
Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, сейчас его размер составляет 453,026 тысячи рублей.
Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.