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РИА Новости

Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году

11:24 13.09.2019 (обновлено: 14:16 13.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВнесение наличных денег в банкомат
Внесение наличных денег в банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
На частичную компенсацию таких расходов регионам будут выделять по сто миллиардов рублей ежегодно, добавила она.
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Кроме того, в следующем году размер маткапитала проиндексируют на 3,8 процента, до 466 тысяч 617 рублей, добавила она.
Это коснется как размера выдаваемых сертификатов, так и остатка средств по частично израсходованным сертификатам. На эту программу в бюджете ПФР предусмотрели почти 325 миллиардов рублей, отметила Голикова.
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Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу Владимира Путина ее продлили до конца 2021-го.
Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, сейчас его размер составляет 453,026 тысячи рублей.
Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Следовало бы индексировать зарплаты по итогам года на уровень официальной инфляции, чтобы жизненный уровень хотя бы не падал. Впрочем, правительство не знает, как победить бедность, потому что не знает, что такое бедность. Привыкли деньги миллиардами считать - и казённые, и свои. Эта прибавка для миллионов выразится в сумму 300-400 руб.
13 сентября, 12:08
Игорь Морозов
2900001
Всё-таки, Владимир Владимирович - Царь Кагала! Это, когда основная масса населения - на минимуме Благосостояния, а "верхушка" купается в роскоши!!! Это возможно при закрытой системе финансового учета, так называемой, "Черной Бухгалтерии", когда граждане Страны не знают, как и кем рассчитываются оклады, зарплаты, пенсии. Когда я работал в частной фирме, со всех брали подписку о неразглашении финансовой информации, то есть, сведений о зарплате. Всё замыкается на Главбуха, только через него идут сведения в Налоговую инспекцию. Танцем Главбухи-Налоговая работает четко, так как вовремя "смазывается"!!! Выход есть: кроме МРОТ, ввести минимальную почасовую оплату и привести все оклады, начиная с президента, к минимальному размеру пенсии по Стране, путем ввода повышающего коэффициента. Например, минимальная пенсия 10 тыс. руб., президенту - 30 пенсий, далее с понижением. Депутатам, в частности, должны получать, как пенсионеры, всё равно, у них льготы есть, но хоть прочувствуют, как Народ живёт
13 сентября, 12:30
gxkan
2600001
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