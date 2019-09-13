Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

На частичную компенсацию таких расходов регионам будут выделять по сто миллиардов рублей ежегодно, добавила она.

Кроме того, в следующем году размер маткапитала проиндексируют на 3,8 процента, до 466 тысяч 617 рублей, добавила она.

Это коснется как размера выдаваемых сертификатов, так и остатка средств по частично израсходованным сертификатам. На эту программу в бюджете ПФР предусмотрели почти 325 миллиардов рублей, отметила Голикова.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу Владимира Путина ее продлили до конца 2021-го.

Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, сейчас его размер составляет 453,026 тысячи рублей.