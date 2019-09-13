Нетаньяху заявил, что операция в Газе может быть начата в любой момент

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сен - РИА Новости. Израиль может начать военную операцию в секторе Газа в любой момент, заявил телерадиокорпорации "Кан" израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Ранее премьер заявил, что Израилю, по всей видимости, придется провести военную операцию в секторе Газа.
"Это может произойти в любой момент", - сказал глава правительства Израиля незадолго до выборов, которые пройдут 17 сентября.
Обострение на границе с палестинским анклавом началось в минувшую пятницу после 73-го по счету палестинского "Марша возвращения" и усилилось после заявления израильского премьер-министра о намерении распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину в случае своей победы на внеочередных парламентских выборах 17 сентября.
12 сентября, 01:23РИА НовостиВ ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине