Нетаньяху заявил, что операция в Газе может быть начата в любой момент

"Это может произойти в любой момент", - сказал глава правительства Израиля незадолго до выборов, которые пройдут 17 сентября.

Обострение на границе с палестинским анклавом началось в минувшую пятницу после 73-го по счету палестинского "Марша возвращения" и усилилось после заявления израильского премьер-министра о намерении распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину в случае своей победы на внеочередных парламентских выборах 17 сентября.