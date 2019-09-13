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РИА Новости

Нетаньяху заявил, что операция в Газе может быть начата в любой момент

11:19 13.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сен - РИА Новости. Израиль может начать военную операцию в секторе Газа в любой момент, заявил телерадиокорпорации "Кан" израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Ранее премьер заявил, что Израилю, по всей видимости, придется провести военную операцию в секторе Газа.
"Это может произойти в любой момент", - сказал глава правительства Израиля незадолго до выборов, которые пройдут 17 сентября.
Обострение на границе с палестинским анклавом началось в минувшую пятницу после 73-го по счету палестинского "Марша возвращения" и усилилось после заявления израильского премьер-министра о намерении распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину в случае своей победы на внеочередных парламентских выборах 17 сентября.
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