В Москве задержали подозреваемого в серии нападений на пенсионерок

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии уличных ограблений пенсионерок, сообщает пресс-служба УВД по Восточному административному округу.

"Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Гольяново задержали 32-летнего приезжего, подозреваемого в серии грабежей пенсионерок", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 74-летняя пенсионерка возвращалась домой из магазина. Возле подъезда на Уральской улице к ней сзади подошел неизвестный, выхватил из сумки кошелек и скрылся. Сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия.

"Также полицейские установили причастность задержанного к совершению еще двух аналогичных эпизодов противоправной деятельности", - добавляется в сообщении.