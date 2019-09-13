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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемого в серии нападений на пенсионерок

11:17 13.09.2019 (обновлено: 11:18 13.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии уличных ограблений пенсионерок, сообщает пресс-служба УВД по Восточному административному округу.
"Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Гольяново задержали 32-летнего приезжего, подозреваемого в серии грабежей пенсионерок", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 74-летняя пенсионерка возвращалась домой из магазина. Возле подъезда на Уральской улице к ней сзади подошел неизвестный, выхватил из сумки кошелек и скрылся. Сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия.
"Также полицейские установили причастность задержанного к совершению еще двух аналогичных эпизодов противоправной деятельности", - добавляется в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
20 августа, 09:43РИА Новости
В Клину задержали подозреваемого в серии нападений на пенсионерок
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