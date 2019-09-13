СМИ подтвердили: HBO разрабатывает приквел "Игры престолов" о Таргариенах

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Источник подтвердил, что кабельная сеть HBO почти заключила соглашение о выпуске пилотного эпизода приквела "Игры престолов" о первых Таргариенах, сообщает THR.
Пилот нового сериала для HBO уже находится в разработке. В нем расскажут о событиях, которые произошли за 300 лет до показанных в сериале.
Автор "Игры престолов" Джордж Р. Р. Мартин разработает сценарий драмы, который будет основан на его книге "Пламя и кровь", где описывается история первых королей из рода Таргариенов - предков Дейенерис и Джона Сноу.
Представители HBO пока отказались от официальных комментариев.